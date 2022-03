Se instaló el comité de campaña presidencial de Sergio Fajardo en Boyacá

Desde la Cámara de Comercio de Tunja se instaló el comité de campaña del candidato presidencial, Sergio Fajardo el cual tuvo la participación de líderes, diputados, alcaldes, representantes a la Cámara, y la senadora electa Carolina Espitia a quien se determinó como enlace desde el departamento de Boyacá.

“Un equipo dinámico de mujeres y hombres boyacenses estamos en la tarea de poder coordinar todas las actividades necesarias para poder llevar a cada rincón del departamento la propuesta que representa 'el profe' Fajardo, entonces con un lineamiento que dio el equipo de orden nacional instalamos comité. Tendremos alrededor de ocho de comités, unos operativos, pero también, hay unos que buscan poder plantear y recoger las propuestas sobre todo la escucha a la comunidad”, indicó la senadora, Carolina Espitia.

En la mesa participaron el concejal, Giovani Torres de Colombia Renaciente; el ex alcalde y candidato al senado por Dignidad, Mauricio Neissa del municipio de Sora; Alexander Adame en representación de Compromiso Ciudadano de Sogamoso; el concejal, Juan Carlos Borda del movimiento ASI; el ex candidato a la Cámara por el partido Liberal, Jorge Cortés; Mauricio Landazabal del Nuevo Liberalismo; el ex secretario de salud de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo; los representante a la Cámara del partido verde, Wilmer Leal, Jaime Raúl Salamanca, Wilmer Castellanos y la senadora, Carolina Espitia.

El representante a la Cámara, Wilmer Leal, en medio de la instalación del comité de campaña dio a conocer que del 1 al 3 de agosto se dará inicio a los recorridos con el candidato Sergio Fajardo por municipios del departamento de Boyacá.