¿Cómo amar a los enemigos? Una charla de Caracol Radio con Arthur C. Brooks

El periodista del Servicio Informativo de Caracol Radio, Juan Guillermo Sanmartín, dialogó con el profesor de la Universidad de Harvard, Arthur C. Brooks, autor de 12 libros sobre teorías sociales, entre ellos From Strength to Strength, el cual fue best seller en la lista del New York Times.

El investigador habló sobre Colombia y la polarización, sobre la necesidad de nuevos líderes conciliadores y sobre cómo aprender a amar a los enemigos.