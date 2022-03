Continúan las manifestaciones en la Universidad Tecnológica de Pereira

Desde hace aproximadamente 50 días, algunos estudiantes de UTP, vienen mostrando su descontento porque no cuentan con todos los beneficios que se les ofrece en la Universidad, el principal, la oferta de alimentos, pues no están disponibles todas las cafeterías y las que están habilitadas manejan precios muy altos.

Además, como explicó Valentín Campuzano, integrante del Comité de Bienestar Universitario de la UTP, la comunidad educativa no cuenta con servicios de enfermería para los estudiantes de las jornadas nocturnas y fines de semana.

"No hay oferta alimentaria, no solo no hay restaurantes en la universidad de los que se prestaba, sino que el restaurante más grande, El Galpón, tampoco esta abierto, y no hay una estrategia mientras la contingencia, las cafeterías se están remodelando y las que están abiertas tienen precios muy elevados. También el tema de servicios médicos, no hay para la jornada nocturna o los fines de semana, si uno se enferma toca llamar a la ambulancia o la póliza de seguro", indicó Campuzano.

A la protesta se han sumado también algunos docentes catedráticos, quienes caminando por el campus y dictando clases descalzos, se manifiestan, según indican ellos, por la falta de asignación académica durante esta vigencia y la precariedad en sus contrataciones.