Exalcalde de Canalete fue denunciado por su exposa por violencia de género

El exalcalde de Canalete, Armando José Lambertínez Bolaños, habría agredido a su exesposa el pasado 13 de marzo, con un objeto contundente. El hecho se hizo público en las últimas horas por la misma mujer, a través de un video que colgó en su cuenta de Facebook.

Lambertínez Bolaños habría agredido fuertemente a su excompañera sentimental, Yeis Simanca Morales, propinándole varias heridas, la más grave en la cabeza. En su relato, la mujer asegura que fue víctima de violencia física, psicológica, verbal, económica por más de 21 años.

“Estuve sometida. Toda esta terrible pesadilla comenzó cuando yo, estando en estado de embarazo, me agredió físicamente por reclamarle una de sus tantas infidelidades. Pensé que no se repetiría y no dije nada, tal vez por dejar a mi hijo sin su padre. No obstante, la realidad fue otra, fue el inicio de una vida infernal”, relató la señora Yeis Simanca.

Al parecer, la agresión del pasado 13 de marzo (día de las elecciones legislativas) entre Lambertínez y su expareja empezó cuando ella decidió apoyar a candidatos distintos a los que él apoyaba.

La acalorada discusión subió de tono y fue cuando, según testigos, el exalcalde agredió físicamente a la mujer.

Mientras la Fiscalía General de la Nación investiga el caso, se ordenaron las medidas de protección para la mujer, que hoy sufre fuertes episodios de depresión. El exalcalde públicamente no se ha pronunciado frente a este caso.