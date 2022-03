Eln entrega prueba de supervivencia de militar secuestrado en el Catatumbo

Por medio de un vídeo que hizo público en sus redes el Eln presentó las primeras pruebas de vida del soldado profesional Jeison Martínez Tapias, quien fue secuestrado cuando se movilizaba en un carro cisterna.

En el video el militar se observa con prendas militares y advierte que se encuentra bien, envía un mensaje a su familia y que espera un pronto reencuentro con sus seres queridos.

El soldado profesional Jeison Martínez Tapias manifestó "me encuentro retenido por el Eln desde el pasado cuatro de noviembre mientras me encontraba adelantando labores de ingeniería en la via que conduce de Tibú a la Gabarra, desde el momento que fui retenido no he recibido ningún mal trato, ni físico, ni verbal, me encuentro bien de salud, he tenido una buena alimentación, descanso bien".

Añadió que, "quiero enviar un saludo a toda mi familia en general a mis padres, mamá, papá, los quiero mucho, me hacen mucha falta, no se preocupen por mí, quiero saludar a mis hijos, a mi esposa, que la amo con todo mi corazón, que no he dejado un solo instante en pensar en ella".

Su familia ahora espera que se logre establecer los acercamientos que permitan su liberación en el menor tiempo posible.