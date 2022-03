Dos colegios de Pueblo Rico, Risaralda se encuentran en estado crítico

Huecos en los techos, falta de algunas puertas y ventanas, no funcionamiento del sistema sanitario, fallas en la seguridad; lo que ha facilitado el hurto de dotaciones y material escolar, son algunas de las complicaciones a nivel estructural que denuncian profesores de la Institución Educativa San Pablo en el sector de Villa Clareth en su sede El Danubio y la sede Cuanza, además de no contar con escenarios deportivos y un restaurante escolar para los estudiantes.

Norberto Perea, rector de la Institución Educativa San Pablo del municipio de Pueblo Rico, informó que ha mandado varios oficios y derechos de petición a la Gobernación de Risaralda, Secretaria de Educación e Infraestructura, a lo cual las autoridades respondieron mencionando que el proceso fue trasladado a la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano, EDUR, para dar solución a la problemática estructural de los planteles educativos.

Perea agregó que después de una reunión realizada con la comunidad y el personero municipal para notificar la respuesta de las autoridades, la incertidumbre entre los padres de familia es la construcción de dicha infraestructura, según el EDUR será en material prefabricado, pero la comunidad educativa pide que se esclarezca cuál será dicho material, solicitan que no sea madera ni superboard, porque no dudaría.

"La respuesta que me dieron a los oficios fue que eso lo mandaron al EDUR para poder solucionar el problema. En el comunicado dice que se va tratar de solucionar el problema con un material prefabricado, los papas quieren saber que material es, ellos dicen que si es en madera o superboard eso no dura casi. Por ahora se requiere algo provisional para que los muchachos no pierdan la clase y que el material debe ser resistente para resistir las inclemencias del tiempo", indicó el rector.

A su vez el rector mencionó que una respuesta dada por la Secretaría de Infraestructura, fue que el EDUR informó que visitará las instalaciones a finales de marzo y el alcalde de Pueblo Rico quedó comprometido con enviar funcionarios para buscar una alternativa para que las niñas, niños y jóvenes puedan seguir estudiando durante el proceso de construcción.

"Me comunique con el doctor Alexander, que es el secretario de infraestructura de la Gobernación, y el a su vez me dijo que del EDUR van hacer una visita para mirar en que material se va construir a finales de marzo. Con el personero se quedo de hablar con la alcaldía, el alcalde le dijo que iba a mandar un funcionario y creo que alguien de bomberos para mirar dónde se puede hacer algo provisional y mirar de dónde se sacan los recursos para hacer dicha gestión", informó Perea.

Por lo pronto los estudiantes del sector de Villa Clareth están ubicados en dos salones, primaria ocupa uno de ellos y postprimaria, es decir, los alumnos de grado sexto a noveno, ocupan el otro.

La comunidad educativa, conformada por profesores, padres de familia y estudiantes, piden se dé una solución pronta a la problemática, pero una que perdure, además esperan que esta solución no se demoré hasta mitad de año por la ley de garantías, ya que les preocupa la educación y seguridad de los alumnos.