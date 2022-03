Investigan caso de acoso sexual a mujer por conductor de Indriver

Aunque no hay una denuncia oficial en Fiscalía, desde la Secretaría de la mujer de Santander, se activó un plan de ruta con el ente acusador para que se investigue sobre el presunto acoso a la joven de 20 años.

Andrea Blanco, jefe de esta cartera, dijo que, la denuncia se recibió por redes sociales y se está trabajando para identificar al implicado de la plataforma digital, aunque ya haya sido expulsado de la plataforma.

"Tenemos que identificar presuntamente a la víctima , ella no se ha contactado con nadie, no ha hecho la denuncia, con el call center, es mucho más sencllo usar taxis que esas plataformas digitales, que no se tienen cómo regularse. Con Fiscalía investigamos e iniciamos una hoja de ruta".

Andrea Blanco, aseguró que no es el primer caso que se denuncia por el uso indebido de estás plataformas en este año en Santander. Ya hay registro, pero, de abuso sexual que se dio en Bucaramanga.