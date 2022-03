Joven denunció acoso por conductor de plataforma

La vícitima fue una joven de 20 años de edad, que es usa frecuentemente la plataforma Indriver para movilizarse. Como era costumbre el pasado domingo 13 de marzo solicitó un servicio hacia su casa sobre las 11:40 de la noche.

El vehículo llegó y el conductor le abrió la puerta delantera, se subió y empezaron, según ella, los minutos más largos de su vida. Después de varios comentarios subidos de tono, el conductor empezó a tocarle las piernas.

Le puede interesar:

"Él me decía que mis piernas estaban bonitas, me decía que si tenía novio. Empezó a tocarme la rodilla y cuando ibamos llegando a la casa me empezó a tocar las piernas y yo quedé en shock no sabía nada que hacer".

La joven señaló que decidió grabar lo que estaba sucediendo, ya que no era capaz de hablar. Al siguiente día recibió llamadas del hombre, "me sentí muy preocupada porque empezó a buscarme y nose con qué intención lo hizo".

Ella interpuso la denuncia ante la plataforma que sancionó al conductor expulsándolo. Este hombre tiene unos 60 años.