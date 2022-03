Amenazan de muerte a una candidata a la cámara en Risaralda

Se trata de Carolina Giraldo, candidata a la cámara de representantes por el Partido Verde, quien hace pocas horas instauró varias denuncias ante la Fiscalía, luego de recibir de manera constante amenazas de muerte en las calles de Pereira. También, manifiesta que su equipo de trabajo que realiza proceso de volanteo sobre el área metropolitana, ha recibido amenazas y los intimidan porque tienen puestas camisetas que hacen referencia a la alianza alternativa.

"Acabo de salir de la Fiscalía y acabo de poner varias denuncias por amenazas, porque nos están diciendo en las calles que nos van a matar. Ya han abordado a tres personas de nuestro equipo diciéndoles que no deberían tener la camiseta puesta, que si la tienen puesta los van a matar, es increíble que esto pase en Colombia, que esto pase en Pereira, son las dificultades de la democracia", señaló la candidata.

La candidata y exconcejal de Pereira, pidió a las autoridades de Policía, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y todos los estamentos de seguridad, que garanticen el libre desarrollo de la campaña política, que brinde garantías para que su equipo de trabajo no esté en riesgo en las calles y que no suceda nada que lamentar en medio de una contienda electoral en la que se sienten intimidados.

"Queremos seguir en las calles, hemos hecho nuestra campaña en los semáforos, necesitamos seguir en los semáforos, haciendo lo que es légalas hasta el sábado a las 11:59 de la noche que es volantear compartiendo nuestro mensaje, para eso necesitamos garantías. Estamos haciendo un llamado a la Policía, a la Unidad Nacional de Protección para que nos garanticen seguir con nuestra tarea hasta el día Domingo, nos quieren silenciar y no nos van a poder silenciar, los corruptos siempre quieren silenciar esas voces que no pueden comprar y ellos saben que a nosotros no nos pueden comprar", indicó Giraldo.

Finalmente, esta denuncia se suma a la realizada hace unas horas por los miembros del movimiento nacional de víctimas del conflicto, donde aseguran que líderes sociales y miembros de partidos políticos de izquierda están siendo víctimas de amenazas e intimidaciones.