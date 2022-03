Investigarían a gobernador de Boyacá por presunto constreñimiento electoral

Caracol Radio recibió una denuncia en la que un contratista de la Gobernación de Boyacá deja al descubierto que se está presentando constreñimiento a favor de varios candidatos afines al partido que maneja el departamento, el Partido Verde.

De acuerdo con la denuncia, en las entidades del gobierno departamental, estarían obligando a los contratistas u OPS, para que asistan a las reuniones políticas de los candidatos al congreso de la republica que compiten en la contienda electoral a nombre del partido, e incluso, denunciaron que a los contratistas de Corpoboyacá, les ha tocado dar hasta 300 mil pesos de su sueldo, para contribuir a las campañas políticas.

En consecuencia, el Representante a la Cámara Edward Rodríguez y candidato actual al Senado de la Republica, dijo en Caracol Radio que eleva la denuncia a la Fiscalía General de la Nación, para que investiguen no solo las denuncias, sino también al gobernador.

“Yo he pedido a la fiscalía que investigue ante la corte suprema de justicia, estos presuntos actos de corrupción electoral, en la ley 1864 de compra y venta de votos, y de constreñimiento ilegal a los ciudadanos, contratistas o funcionarios públicos, está claro que el que cometa estas prácticas, está cometiendo un delito y tendrá que ir a la cárcel. Por eso, voy a pedirle a la Fiscalía que investigue a fondo, y que se investigue al gobernador Ramiro Barragán porque no pueden seguir ocurriendo estos presuntos actos de corrupción, y no puede ser que lo que tanto criticaban ahora ellos sean lo peor, o se convirtieran en lo peor de lo que tanto criticaban”, explicó Rodríguez.

Incluso, se habló de presuntos hechos en donde se les estaría pagando a los asistentes de las reuniones políticas, por eso se recordó la necesidad de que esos hechos se pongan en conocimiento de las autoridades para que puedan investigar.