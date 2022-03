Familia de joven atropellada por camión de basura pide justicia /

Durante la noche del miércoles 2 de marzo, Nicol Vanessa Rodríguez de 25 años, estudiante de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica, salió de clase en su bicicleta hacia su casa. Cuando iba bajando por la calle 72, llegando a la avenida Caracas, fue atropellada por un camión compactador de basura de la empresa Promoambiental, el golpe fue tan fuerte que falleció en el lugar de los hechos.

“Lo que dicen los vecinos del sector es que este camión se pasó el semáforo en rojo, no entiendo por qué el conductor no la vio, de pronto iba en exceso de velocidad ya que cuando impactó a mi hermana y quiso frenar pues el camión alcanzó a avanzar aproximadamente 10 metros”, manifestó Esteban Rodríguez, hermano de la víctima.

“Los señores de Promoambiental fueron muy eficientes para llegar y esconder al conductor que cometió este asesinato, no se han comunicado con nosotros, no dicen nada y esto me parece una falta de respeto con mi familia, sólo pedimos que se haga justicia”, agregó.

Por su parte, profesores y alumnos de la Universidad Pedagógica, están muy pendientes, lamentaron lo sucedido, acompañaron la familia de Nicol Vanessa y le rindieron un homenaje en las últimas horas. Ella era una de las estudiantes más destacadas y tenía dos becas por sus buenas calificaciones.

De otro lado, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP- lamentó el accidente de tránsito y manifestó que una vez conocido el incidente, se le solicitó a la interventoría un informe e inspección de lo ocurrido para determinar si se presentó algún tipo de infracción o negligencia por parte del operador del vehículo que provocó el accidente.

También enviaron condolencias a los familiares de la persona fallecida y reiteraron que estarán atentos a colaborar y trabajar en el esclarecimiento de los lamentables hechos ocurridos la noche del miércoles 2 de marzo.