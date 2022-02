Piden eliminar requisito de carné de vacunación para ingresar a bares

La Asociación de Bares de Cartagena hizo un llamado a las entidades gubernamentales a que se elimine el requisito del carné de vacunación para el ingreso a discotecas y bares, luego del anuncio realizado por parte del Ministerio de Salud de flexibilizar las medidas contra el covid-19 en los territorios del país donde se supere el 70 % de cobertura en los esquemas completos de vacunación, lo cual establece la eliminación del uso del tapabocas en espacios públicos.

“Pensamos que no es coherente seguir exigiendo el carné de vacunación, sabiendo que estamos en unos niveles muy bajos de contagios y porcentajes altos de vacunación en la ciudad. Esta medida nos perjudica que siga vigente porque muchas personas se sienten agobiadas y son clientes que al final prefieren no ir a nuestros establecimientos, sino que prefieren el entretenimiento en sitios donde se realizan fiestas clandestinas y que no llevan a cabo ningún tipo de protocolo de bioseguridad”, indicó Alejandro Sarasti, vocero de Asobares Cartagena.

Sarasti sostuvo que este tipo de fiestas no traen ningún tipo de beneficios verdadero a la ciudad, ya que, están al margen de la ley y el gremio de bares y discotecas que sí lo están son los que padecen las medidas restrictivas.

Cabe anotar que, el Consejo de Estado reiteró que el carné de vacunación continuará siendo obligatorio para el ingreso a establecimientos públicos como restaurantes, cines, bares, etc.