Organismos de socorro hacen recorrido de comprobación en barrio Centenario

El comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, teniente Jorge Iván Quintero, destacó en Caracol el trabajo realizado por los organismos de socorro por más de 16 horas para atender la emergencia registrada en el barrio Centenario.

Dijo que ya se logró la recuperación de las personas que se encontraban desaparecidas, aunque lamentablemente sin vida. Se trata de Lina Constanza Delgado de 38 años, José Duberney Quintero de 77 y Ana Sofía Palacio de 7.

Aclaró que ya se descartó que haya una mujer de nombre Mónica en el deslizamiento; ya que había salido de la casa antes de que sucediera la emergencia.

La única paciente que se encuentra delicada es Jesica Quintero Aguirre de 27 años, quien recibe atención médica en el Hospital Departamental Santa Sofía de la capital caldense.

Acerca de las posibles causas de esta tragedia, manifestó que son las entidades como la Unidad de Gestión del Riesgo o Corpocaldas las encargadas de analizar la situación y determinar por qué sucedió la emergencia.

Acerca de la situación del terreno aseguró que se necesitó equipo liviano para las labores de rescate; y que fue necesario correr algunos riesgos porque aún se registran algunas grietas.

También se refirió a las tres viviendas que sufrieron afectaciones graves en su estructura y las cinco que fueron evacuadas preventivamente en la parte baja del lugar y una construcción de la parte alta, por lo que destacó el apoyo humanitario y psicosocial que se le está brindando a las familias damnificadas.

“Seguimos durante el día en la zona, no sabemos si alguien pudo haber estado pasando en ese momento, hay alguna información no muy clara, pero seguimos en la zona hasta definitivamente confirmar que no hay más personas desaparecidas”, indicó el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales.

