Ya está disponible la factura de predial en Manizales para ser reclamada

Desde el miércoles 23 de febrero a las 2:00 p.m., los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado en Manizales, podrán reclamar su factura en las oficinas móviles de la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Rentas de la Alcaldía o descargarla y pagarla a través de la página impuestos.manizales.gov.co, aplicando a los dos beneficios habilitados por la administración municipal.

“Si tiene alguna inquietud respecto a los avalúos, en los puntos de atención, de las oficinas de los centros comerciales, vamos a tener atención del gestor catastral para resolver todas las inquietudes respecto a los avalúos de su propiedad. Aproveche, estamos generando estos puntos para hacer cada vez más sencillo y más amigable la atención al ciudadano”, señaló John Alexander Alzate Quiceno, secretario de Hacienda de Manizales.

En cuanto a los descuentos, en este momento y hasta el 30 de abril, aplica el beneficio del 15% por pronto pago, es decir, por cancelar el año completo; además se puede aplicar a un 10% adicional, por pintar la fachada de su inmueble, para eso se deben presentar las evidencias ante la Secretaría de Planeación, ubicada en el piso 3 de la Alcaldía, donde certificarán que aplica el descuento.

Las oficinas móviles están ubicadas en los centros comerciales, Sancancio, Cable Plaza, Fundadores, Mall Plaza y Parque Caldas. En estos lugares podrán reclamar los mismos certificados que se expiden en la ventanilla de servicios municipales, tales como los certificados de pertenencia, fichas y cartas catastrales, además de los planos prediales.

Indican desde la entidad que, en los puntos de pagos podrán también cancelar las facturas de vigencias anteriores, el Impuesto de Industria y Comercio y el de Circulación y Tránsito de Vehículos Públicos.

El funcionario resaltó además que, “acceder al portal de pagos es fácil y la plataforma es muy intuitiva y amigable. Si la persona quiere revisar el estado de cuenta o avalúo, debe registrarse e iniciar sesión. Allí verá las vigencias en detalle”.

En cuanto al horario de atención, en las oficinas móviles será de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., en jornada continua y en la Unidad de Rentas de la Alcaldía aplica de lunes a jueves, de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m., y los viernes, de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 3:30 p.m.

