Tramitadores estarían acaparando citas de pasaportes en el Tolima

Desde hace varias semanas las personas que requieren sacar una cita en la oficina de pasaportes del Tolima, reportan que tienen varias dificultades para poder acceder al trámite, pues para el mes de marzo ya no se cuentan con citas disponibles.

La Directora de la oficina de pasaportes del Tolima Julieth Camacho, manifestó que, durante los meses de enero, febrero y lo que ya se tiene previsto para el mes de marzo se han agendado 4.800 citas por medio de la página web de la Gobernación www.tolima.gov.co. Se está generando una alta demanda de usuarios, por ese motivo se pide paciencia en el proceso.

Por otra parte, la funcionaria confirmó “Nos hemos estado dando cuenta que hay muchos tramitadores externos a la oficina que están haciendo mal uso del tema cobrándole a los usuarios para pedir la cita, sabemos que el tema de la página es complejo para algunas personas, para otras no, entonces esas personas son las que se aprovechan piden la cita por la página y venden esos cupos a los usuarios, entonces le pedimos el favor a los usuarios que no acepten ese tipo de ilegalidades de corrupción porque también se prestan para el tema, igual el tema de la página es muy muy fácil, es solo poder estar pendiente para cuando se da la publicación, que no pague por una cita porque pedir la cita es completamente gratis, el único valor del pasaporte que se cancela es el día de la cita que es $209.300 y aquí se les indica donde lo deben ir hacer, de lo contrario les pedimos el favor que se abstengan de estar contribuyendo con ese tipo de tramitadores”.

La Directora de la oficina de pasaportes agregó “Es un poco complicado saber cuáles son los tramitadores que pidieron la cita, puesto que aquí hay un informe diario de cuantas citas hay, pero eso es lo que va hacer es que se sigan ellos beneficiando de un recurso que no tiene que estarse cobrando”.