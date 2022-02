Organizaciones feministas celebran despenalización del aborto

La Organización feminista Causa Justa destacó la decisión de la Corte Constitucional que avaló la despenalización del aborto en Colombia.

Alejandra vera representante de este colectivo social dijo a Caracol Radio que "esto es una ganancia para las mujeres en tantos años de lucha, no olvidemos que mujeres y niñas adolescentes mueren por malas prácticas, pero es un avance mínimo en medio de dieciséis años de lucha constante frente a la necesidad de tomar nuestra propia decisión".

Indicó que en el reporte que tiene la organización sobre veeduría y seguimiento de casos en los años 2018 y 2019 la clandestinidad por prácticas de aborto creció en un 11% según las estadísticas alrededor de este tema que sigue generando polémica y diversas reacciones.

Explicó que estarán atentos a conocer todo el contenido de la sentencia y avanzar con las autoridades para poder ayudar a las mujeres frente a esta trascendental decisión.

"Hay muchos mitos, seguiremos insistiendo para que la despenalización sea total, esto no va a garantizar que las mujeres no sigan muriendo por malas prácticas, que las niñas y mujeres no sean criminalizadas y judicializadas", precisó.