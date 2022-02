"La Alcaldía involucrada en política, no es sano", Fajardo en Manizales

En su visita a Manizales, el precandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo se refirió a varios temas de importancia para esta región del país, como por ejemplo la supuestas presiones políticas para votar por un candidato en el interior de la administración municipal.

A la pregunta de Caracol Radio, ¿qué opinión tienen usted de cómo vienen gobernando a Manizales y Caldas, los mandatarios de turno?

Respondió qué, "he oído de confrontaciones acá en el nivel de la alcaldía, que no es sano, porque entonces la alcaldía involucrada en política, que tienen un candidato, eso no sirve, esa no es una buena política. Yo fui alcalde y gobernador, si usted quiere beneficiar a sus compañeros, gobierne muy bien y que la gente diga, tenemos que votar por este, porque es muy buen gobierno, pero esa política de tratar de ayudar al uno o al otro, no es sano", expresó el precandidato.

Sobre el gobernador Luis Carlos Velásquez, manifestó que, en primera instancia tiene una buena impresión, ya que conoce en parte su gestión de lo que ha realizado en los municipios, pero se abstuvo de dar una calificación más afondo porque, dijo, no tiene todos los detalles de lo que ha hecho en lo que lleva de su periodo.