Entregan elementos a loteros de Ibagué

Un poco más de cien loteros de Ibagué recibieron una nueva dotación de calzado que fue gestionada por la Lotería del Tolima permitiendo que estas personas puedan desarrollar su labor diaria de una manera más confortable.

La actividad se desarrolló gracias a una campaña desplegada por funcionarios de esta empresa social del Estado y lograr la consecución de estos elementos que fueron entregados en una ceremonia especial.

Desde el inicio de esta campaña decenas de personas se fueron sumando hasta reunir el número requerido para atender las necesidades de los loteros.

“Agradezco mucho este detalle, porque yo camino seis, siete horas diarias hacia los barrios del sur y gasto muchos zapatos, y con estos tenis puedo trabajar mejor, no me canso tanto. Esto es una gran ayuda para nosotros porque no tenemos que gastar la plata que ganamos en comprar zapatos”, señaló José Alcides Peña, beneficiario.

La gerente de la Lotería del Tolima, Victoria Castillo, señaló que, “con esta campaña no solo llegamos con un par de zapatos para cada lotero, logramos algo más grande, y es entrar en el corazón de muchos Tolimenses, dejar a un lado la indiferencia con la que vemos a los adultos mayores que trabaja en las calles", puntualizó.