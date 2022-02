Alerta ambiental en Bogotá por mala calidad del aire

Por cuenta de los altos índices de contaminación que se ha registrado en Bogotá durante la última semana, el aumento de material particulado y los efectos de los incendios que se han presentado en diferentes zonas del país, la alcaldía de Bogotá anunció alerta ambiental.

El Distrito también decretó la alerta amarilla en la red hospitalaria para garantizar la detección temprana de enfermedades respiratorias, además del aumento de personal médico.

“El próximo viernes volveremos a informar a la ciudadanía cómo ha evolucionado la situación. Con mitigación en Guaviare, con extinción de los incendios y con algo de suerte confiamos en tener en las condiciones atmosféricas la situación, por lo menos que no vaya a empeorar, en una semana no va a mejorar, pero no debería empeorar”. Explicó la alcaldesa Claudia López

Si las condiciones mejoran se mantendrán las alertas emitidas, pero sí empeora la condición del aire, se decretarán nuevas medidas.

“que pueden ser, ya no la recomendación de no hacer actividad física, sino la prohibición. Tendríamos que suspender actividades al aire libre, suspender la ciclovía eventualmente porque lejos de ser beneficiosa como siempre es, podría ser riesgosa. Eso lo haremos sí y solo sí en la medición del próximo viernes encontramos que no ha mejorado”.