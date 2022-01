Concejal denuncia a transportador ilegal. Caracol Radio dialoga con ambos

El concejal de Manizales Julián Osorio dialogó con Caracol Radio y ofreció excusas públicamente al señor Carlos Gutiérrez por el escarnio al que se ha visto sometido, tras contratarlo para que le prestara un servicio de transporte a través de una plataforma y denunciarlo ante la Policía.

Aclaró que él no subió el video donde se observa lo sucedido a sus redes sociales; sino que lo compartió en un grupo de taxistas y fueron otras personas quienes aprovecharon para publicarlo.

Dice que ha recibido tantos insultos y amenazas que le prometió a su familia que jamás volvería a utilizar una red social; y tuvo que solicitar protección ante las autoridades porque teme que algo les llegue a suceder.

Acerca de la denuncia por la actividad del conductor señaló que es su deber como ciudadano, ya que esta persona no representa a ninguna empresa legalmente constituida porque la plataforma In Driver no está habilitada ante el Ministerio de Transporte.

Hizo un llamado a los ciudadanos para que se abstengan de utilizar esta clase de servicios, debido a que en caso de sufrir algún accidente las pólizas de seguros no asumen ninguna responsabilidad por tratarse de una actividad clandestina.

Alabó la generosidad de las personas con don Carlos Gutiérrez porque al parecer se ha recaudado una importante suma de dinero para sacar el vehículo de los patios; y lo invitó para que pague los comparendos que tiene pendientes para que recupere su trabajo como transportador pero desde la legalidad.

Acerca de la petición hecha por el congresista del Centro Democrático Edward Rodríguez para que el partido lo sancione, indicó que respeta su posición y que acatará cualquier decisión que sea tomada por la formación.

Por su parte don Carlos Jaime Gutiérrez Ibáñez asegura que tuvo que acudir a llevar pasajeros en el vehículo de su hija por necesidad, debido a que ya cuenta con 60 años de edad y nadie lo contrata para trabajar.

Reconoce que esta actividad no es legal pero es la única manera de ganar el sustento para él y su familia; ya que adeuda algunos comparendos y no ha podido refrendar la licencia para conducir camiones.

Agradeció el apoyo social y económico que ha recibido de la ciudadanía en las redes sociales; pues recuperar el vehículo y pagar las infracciones pendientes le cuesta más de 2 millones de pesos.

