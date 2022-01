Cancelan servicios a pacientes oncológicos de Coomeva

Un día después del anuncio de la Supersalud de liquidar a Coomeva por sus problemas financieros, en Santander quienes comenzaron a ver las consecuencias son los pacientes de alto costo.

Es el caso de Yesica Tatiana Álvarez, que tiene a su hija de dos años en quimioterapia para tratar un cáncer de riñón, pero se encontró con la sorpresa de que su IPS le canceló las citas y los servicios.

Señaló que las directivas del centro médico le informaron que se suspende el proceso hasta que no sea reasignada a otra EPS.

De interés:

"Me llamaron y me dijeron que no atienden a la bebé, pero llamé a Coomeva y me dijeron que me tenían que atender hasta el 31 de enero, porque así lo dispuso el Ministerio de Salud, pero la clínica no me da respuesta", agregó.

Desde julio del año pasado con acciones de tutela, Yesica Tatiana ha conseguido que su hija reciba este tratamiento de alto costo, sin embargo, ya no sabe qué hacer.

Además de que le cancelaron las dos quimioterapias autorizadas por la EPS, también dejaron de contar con transporte.

"El conductor que nos colaboraba para trasladar a mí hija me dice que como tampoco les han pagado, se suspendió el servicio", puntualizó.

En esta misma situación, con problemas para adquirir los servicios oncológicos y de alto costo, se encuentran 5 pacientes más en Santander.

El Ministerio de Salud inició la distribución de usuarios de Coomeva a EPS receptoras. Informó que esta población llegará a su EPS destino el 1 de febrero de 2022. "Entre tanto, Coomeva seguirá asumiendo la gestión del aseguramiento".