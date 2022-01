Aparecen grafitis alusivos a grupos armados en barrios de Cúcuta / ()

La aparición de grafitis en barrios de la ciudadela Juan Atalaya vuelve a sembrar zozobra entre la comunidad de estos sectores. Cuatro viviendas y una buseta aparecieron con siglas alusivas a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, este hecho tiene preocupados a sus habitantes pues no se tenía presencia de estos grupos.

Uno de los líderes del sector cuyo nombre mantenemos oculto por su seguridad le dijo a Caracol Radio que, ”la comunidad como tal está preocupada no sabe de verdad que hacer, aunque no se ve problemas de amenazas la gente como tal, no ha recibido intimidaciones, pero temen lo que con lo que pueda suceder luego estos grafitis “.

Además, se está realizando una solicitud para evitar que se desaten hechos violentos en estos barrios, "la comunidad del sector me comentó que ellos habían llamado al cuadrante para que hiciera presencia, eso es lo que hasta el momento se ha llevado a cabo, pero si estábamos tratando de realizar una reunión con el presidente de Nuevo horizonte, porque eso se llevó a cabo entre los límites de este barrio y nuestro barrio Belisario".

"Sobre el sector dónde está ubicada la cancha de fútbol, vamos a ver qué medidas tomaremos frente a esto y a dónde vamos a dirigir para que las autoridades como tal tengan más atención sobre este tema “.aseguró este líder.

Se espera enviar una comunicación a la Policía y la alcaldía, para que se tomen medidas preventivas ante posibles hechos delincuenciales. derivados de este anuncio hechos por posibles grupos armados.