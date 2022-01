¿A cuántas mujeres más les hizo lo mismo?: víctima de acoso en el Metro

Andrea, así decidimos llamarle en Caracol Radio a la mujer víctima de acoso sexual en el Metro de Medellín, por respeto a su identidad.

Ella vive cerca a Santa Elena y todos los días, como un millón de ciudadanos, toma el Metro de Medellín. Recibir unos estrujones y algo de caos en hora pico pues es habitual, o más bien costumbre, pero lo que le tocó vivir el jueves 20 de enero cuesta ponerlo en palabras.

Iba tarde a su trabajo en Sabaneta. En esa mañana sintió que el viaje había sido normal, con los estrujones de siempre, pero cuando llegó a la empresa la hija de su jefe le mostró un video y le preguntó que si estaba bien. Andrea no entendió.

La mujer le enseñó un video y a juzgar por la blusa y el reloj que llevaba puesta, comprobó que era ella la protagonista de una muy delicada situación. Un hombre sacó sus genitales y se masturbó encima de ella. Andrea nunca se dio cuenta, solo en el video.

"Yo no me había dado cuenta porque la semana pasada ocurrió algo similar. Un tipo me estaba tocando por detrás. Hice el escándalo y todos me querían bajar "por creída". El Metro dice que nos apoyan y tienen varios protocolos, pero no sirven. Voy a llegar hasta el fondo, no voy a dejar esto así porque tenemos que defender a todas nuestras mujeres", comentó Andrea.

La patrullera Jazmín, estaba en sus redes sociales cuando vio al video. Se indignó, como muchos, y cruzó los dedos para que la mujer denunciara. Así fue. Luego de conocer el video, Andrea fue a la inspección y puso la denuncia. La Sijín ya había iniciado la identificación del hombre, y por eso, este quedó en libertad.

Si Andrea se encontrase al que le hizo eso, estas son las palabras que le diría.

"Le digo que respete a un medio público. Estoy indignada y no le voy a pasar ni una sola disculpa. Así como lo hizo conmigo pudo haberlo hecho con más mujeres durante el día, quizás con niñas. Este tipo está haciendo en el Metro hasta para vender", fueron las declaraciones de Andrea.

Pasó un día desde el suceso y Andrea volvió a su trabajo, de nuevo en el Metro. Sin embargo, manifestó que le cuesta trabajar, que está indignada, intranquila. Como mujer quiere que esta situación no se repita, y como ciudadana quiere que las autoridades sean más rigurosas. Andrea, según ella, pueden ser muchas más mujeres que a diario son víctimas de acoso sexual en Medellín.