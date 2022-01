Amenazan a líder ambiental en San Rafael, Antioquia

El Instituto Popular de Capacitación IPS informó que Fredy Yhoany Morales líder ambiental y social de San Rafael y miembro del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete) fue amenazado por su labor Socioambiental en el municipio, Morales se ha centrado en hacer veeduría a la construcción de una central hidroeléctrica en el río Churimo a cargo de la compañía Clean Water S.A.S.

“Se han acercado una serie de personas no determinadas a Fredy, le dicen que no los mire y que tenía que salir del municipio porque no les estaba gustando el trabajo de defensa de derechos humanos y medio ambiente que estaba realizando”, afirmó Yesid Zapata, vocero de la ONG Proceso Social de Garantías en Antioquia

El proyecto hidroeléctrico en el río Churimo ha sido cuestionado no solo por el daño medioambiental que podría causar al territorio sino también porque en el área de influencia del proyecto hay solicitudes de restitución de tierras

Esta amenaza se suma a otros hechos violentos ya presentados en el Oriente de Antioquia contra líderes ambientales y sociales, como el intento de asesinato al líder ambiental en mayo del 2021, Sebastián Agudelo del municipio de Cocorná por su oposición al proyecto hidroeléctrico Cocorná III o la masacre de cuatro jovenes raperos en San Rafael que iban a acompañar una marcha en defensa del territorio.

Pese a este contexto según Yesid Zapata no se ha brindado la atención temprana y oportuna por parte de las autoridades:

“La administración municipal desconoce los factores de riesgo y los grupos armados que se están consolidando en este municipio, no conocemos acciones contundentes que se hayan realizado para prevenir, no solamente la amenaza sino también para prevenir el desplazamiento forzado,” afirmó zapata

Según organizaciones defensoras de derechos humanos, el territorio ha tomando fuerza grupos armados como el Clan del Golfo, el nuevo clan Isaza y los Pamplona que estarían detrás de estas intimidaciones