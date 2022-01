Investigan muerte de soldado mientras estaba de servicio

Los familiares de William Fernando Acevedo Pupajita están pidiendo explicaciones por su fallecimiento mientras estaba de servicio en el puente Yondó, Barrancabermeja.

El hombre hacía parte del Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte, y recibió varios impactos de arma de fuego. Dario Acevedo, el padre, señaló que el Ejército no les ha dado mayores explicaciones sobre el caso.

Puede leer:

"Muy extraña la muerte de mi hijo, yo lo entregué, un muchacho vivo aliviado y ahora me lo entregan muerto. No me dan ninguna explicación solo que fue accidental y eso no lo creo".

La Segunda División emitió un comunicado en donde señaló que el caso se registró mientras otro soldado de forma accidental accionó su arma de dotación.

Señaló que en una rápida atención fue trasladado al Hospital Regional del Distrito petrolero, en donde pese a los esfuerzos médicos falleció.