La relación del pene y la vacunación según secretario de Santa Marta

Basado en un estudio que no dio a conocer en profundidad, el secretario de Desarrollo Económico de Santa Marta, Iván Calderón, invitó a las hombres entre 20 y 39 años a recibir los biológicos para evitar ir a una UCI y también para no ver afectada su vida sexual. Según el funcionario, el que no esté inmunizado corre el riesgo de que el miembro viril se le reduzca.

“Según algunas investigaciones que se realizaron recientemente en los Estados Unidos, las personas que no se vacunan y les dé COVID-19, están expuestos a que se les acorte el miembro viril o perder la potencia por estas secuelas”, dijo

Ante las reacciones que han generado las tales advertencias, Calderón ha dicho que la invitación no hace parte de una campaña de pánico o falsa expectativa, sino a datos científicos ante un panorama que sigue siendo incierto.

“Me ratifico en lo que manifesté, hay una seria probabilidad de correr ese riesgo. Los jóvenes perfectamente pueden indagar en la web las diferentes posturas o estudios que hacen las academias de medicina en Europa y Australia.

No solo está en riesgo su salud sino su futuro reproductivo. El virus no se ha acabado de conocer y este caso en la sexualidad debe ser un motivo más para inmunizarse. Los millennial y centennial son los que tienen el porcentaje de vacunación más bajo”, agregó el funcionario.

En este grupo etario, según la Secretaría de Salud del distrito, hacen falta 70.220 samarios en recibir por lo menos una sola dosis. No obstante, según Calderón la polémica ha servido porque desde que se levantaron los comentarios ha aumentado la asistencia de esta población en los puntos de vacunación.

“Hay que aclararle a la gente las posibles consecuencias para que se motiven. La Alcaldía tiene 78 puestos de inmunización con los biológicos que se necesiten, para que así no hayan excusas”, insistió el jefe de la cartera de Desarrollo Económico.