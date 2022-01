Ómicron no satura las UCI de Santa Marta: Secretaría de Salud

De acuerdo con el último reporte de la cartera sanitaria, de las 219 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) solo 16 están ocupadas por pacientes con afectaciones asociadas al COVID-19, significando el 7% de la capacidad instalada.

Henrique Toscano, secretario de Salud, insistió que, si bien hay una notable variación con tendencia a la alza de casos de coronavirus, hasta la fecha el sistema hospitalario no presenta un colapso como el que se vivió en el segundo y tercer pico de la pandemia.

“La ocupación UCI en la ciudad sigue dentro de los márgenes esperados a pesar de la arremetida de la variante ómicron, la cual es de menos afectación en salud y de menos letalidad.

De igual forma, este mismo ritmo también lo presenta las salas generales y las Unidades de Cuidados Intermedios. No obstante, no podemos bajar la guardia con el auto cuidado y la vacunación. Hay un 16% de samarios que no han recibido uno de los biológicos”, señaló Toscano.

Según el informe diario del Instituto Nacional de Salud las estadísticas arrojan que cada 7 horas se detecta un caso positivo de coronavirus en la ciudad, que en lo que va del 2022 reporta 2.340 casos.

La ocupación UCI en general se encuentra en un 49.8%, incluyendo pacientes con otras patologías.