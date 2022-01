Familia de joven asesinado en Ibagué, pide a las autoridades hacer justicia

Los familiares de Jonathan Rodrigo Blandón, joven de 30 años asesinado el pasado 24 de diciembre en el barrio la Estación de Ibagué, piden justicia para que este asesinato no quede en la impunidad.

En diálogo con Martha Jiménez, mamá del occiso, manifestó que luego de más de ocho días el proceso no avanza, pero que además Víctor Vásquez persona que se entregó a la Fiscalía como responsable del hecho le mintió a la opinión pública al indicar que fue en defensa propia.

En un video que conoció la familia, aparentemente se observa al joven sentado en una de las calles de este barrio, cuando fue agredido por la espalda de un golpe certero en la cabeza con una varilla.

“En ningún momento el se ve atacando a la otra persona, él está tomándose un caldo, yo lo veo cuando cae y lo encienden a pata. En la Fiscalía el señor dijo que fue solo un varillazo, pero eso no es cierto”, dijo Jiménez.

Pese a que su hijo tenía múltiples problemas por su comportamiento, Martha Jiménez aseguró que no merecía morir de esa manera, por lo que pide a la Fiscalía respuestas por este hecho.

Además, manifestó que no es cierto que esta persona los haya buscado para pedirles excusas por el asesinato de su hijo, por lo cual reitera que se luchará hasta el final para que la muerte de su hijo no quede impune.

“Supuestamente el señor anda feliz en la calle, por las redes dijo que ya había arreglado con nosotros, que no había pedido disculpas a la familia, pero ante los ojos de Dios es falso, que a mí me piden disculpas por la muerte de mi hijo no, yo quiero es que se haga justicia”, puntualizó.