Denuncian fallas y demoras en trámites de la Registraduría

Fallas en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil para sacar una cita y de esta forma acceder a cualquier trámite, denuncian los santandereanos.

Señalan que al acercarse a la oficina para comunicar que no han podido agendar, no obtienen respuesta y deben quedarse brazos cruzados a la espera de conseguir un espacio.

José Flórez, uno de los ciudadanos afectados dijo que después de 22 días pudo lograr sacar la tarjeta de identidad de su hija y eso porque decidió grabar a una funcionaria para hacer la denuncia pública.

"Y me dijeron ni modo, le toca así. Puse a grabar y me fui a hablar con ella y cuando se dio cuenta que la estaba grabando y le pedí el nombre, se percató y empezó a ayudarme y según lo que dice es que solo le hace la vuelta a los que son vecinos, pero hay gente en ese mismo plan que no pueden hacer sus trámites", dijo Flórez.

La funcionaria que fue grabada en el vídeo le comunica que sí o sí deben agendar la cita en la página o con Bogotá y que nada puede hacer, sin embargo, al ser grabada decide ayudarle con el trámite aludiendo que lo iba a presentar como vecino para que sus compañeros le gestionaran la entrega del documento.