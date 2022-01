Ganaderos protestaron para rechazar importaciones de leche de EE.UU.

Una de las razones por las que los ganaderos dedicados a la lechería salieron a manifestarse es la insolidaridad de la industria. Durante la protesta que se tomó la parte externa de la Sociedad Portuaria de Cartagena ubicada en el barrio Manga, denunciaron que mientras los productores ordeñaban sus animales en la madrugada del 1 de enero, los industriales ya habían importado más de 6000 toneladas de leche en polvo de EE. UU. con cero arancel.

A principios de diciembre de 2021, la industria hizo público un comunicado en donde aseguraba que en el país había un “déficit” de 1,6 millones diarios en la producción de leche en Colombia. Luego rectificó el término para decir que en septiembre y octubre el acopio -no la producción- disminuyó 15 % y 14 % respectivamente.

En su publicación oficial La Vía Láctea, de octubre de 2021, los industriales expresaron que una de las razones de la escasez de leche en Colombia era la disminución en las importaciones en 131 millones de litros y el incremento de las exportaciones en 19 millones de litros. “150 millones de litros de leche en polvo menos en el mercado nacional con respecto a 2020”.

Las cifras del supuesto déficit en la producción fueron desvirtuadas por el DANE y el Gobierno Nacional. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística en su informe de Cuentas Nacionales reveló que en el primer trimestre de 2021 la producción de leche fresca creció 8,8 %, en el segundo trimestre 12 % y en el tercer trimestre 4,2 %.

De acuerdo con José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, el DANE y el gobierno están en concordancia con la tendencia que hubo en 2021, “un año de muchas lluvias, muchos pastos y, en consecuencia, mucha leche”.

Agregó que la insolidaridad de los industriales se refleja en su afán de importar leche en polvo de EE. UU. y no acopiar toda la producción nacional. “En efecto, durante 2020 consumieron todo el cupo con cero arancel del TLC con Estados Unidos que fue de 11.790 toneladas en los primeros 14 días de enero y trajeron 19.213 toneladas de leche en polvo fuera del cupo (con arancel de 13,2 %).

Ese mismo año la industria importó todo el cupo cero arancel del TLC con la Unión Europea de 6800 toneladas de leche en polvo y trajo 47 toneladas por fuera del cupo”.

El dirigente gremial recordó que en 2021, el cupo cero arancel de leche en polvo del TLC con EE. UU. subió a 12.969 toneladas y fueron compradas por la industria colombiana en los primeros 21 días de enero. “Y este año, los ganaderos no habían terminado de ordeñar sus vacas en las primeras horas del 1 de enero cuando esa misma industria ya había traído al país 6.423,9 toneladas de leche en polvo de Estados Unidos, es decir, el 45,03 % del cupo cero arancel que para 2022 es de 14.266 toneladas”.

Industria no acopia, pero sí importa

“No sabemos de dónde sacó la industria esa cifra tan conveniente a su imagen y a sus intereses importadores, pero es clara su ‘oportunidad’, como mandando el mensaje de que les preocupan los ganaderos, pero si no hay leche, pues les toca importar; y claro, no es raro que, a partir del 1º de enero, se incrementen los cupos con arancel cero, que en los últimos años se han agotado antes de Reyes, y se disminuya el arancel extracupo, para los que no alcancen a ‘la piñata’ de importaciones baratas”, añadió.

Según Fedegan, en Colombia los industriales no tienen capacidad de acopiar ni transformar toda la leche que producen los 320.000 ganaderos dedicados exclusivamente a esta actividad. La leche no acopiada se malvende en la informalidad a precios que no cubren siquiera los costos de producción.