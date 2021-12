Faltan solo 4 días para la esperada Feria de Manizales en su versión 65

Aun cuando la 65 Feria de Manizales está programada del 2 al 10 de enero, varias actividades cobran vida días antes, es el caso de Fondas y Arrierías, actividad que abrirá sus puertas al público desde el 30 de diciembre, y la Feria Artesanal que iniciará el 1 de enero.

Como parte de la programación especial, para esta oportunidad, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, resaltó que, en la Plaza de Bolívar no habrá palcos “porque es una feria en donde no queremos darle privilegios a nadie porque todos los manizaleños tenemos el mismo derecho los secretarios de despacho de esta Alcaldía van a estar en la calle trabajando por los manizaleños y por cada uno de ustedes, no van a estar disfrutando de los eventos”.

En cuanto a conciertos, en la tarima de la Plaza de Bolívar, el lunes 3 de enero estará el ganador de cinco Grammy, Alex Campos por primera vez en un concierto denominado Noche Esperanza, y el miércoles 5, habrá un mano a mano entre el Binomio de Oro y los Inquietos del Vallenato.

Y el gran concierto de la Feria tendrá artistas como Cristian Nodal, Nicky Jam, Paola Jara, Jessi Uribe, Ebert Vargas y el Gran Combo de Puerto Rico.

Además, se tendrán espectáculos de moto velocidad, carros trepadores, Monster Truck, Feria Gamer, espacios para los niños y los jóvenes, en los toboganes que estarán en el Bosque Popular El Prado, y el show de Magia en el Parque Los Yarumos.

En materia de reinados, el desfile de bienvenida de la 50 versión del Reinado Internacional del Café, será nocturno y las 28 candidatas realizarán, con el alcalde, el ahora tradicional, paseo en bicicleta.

“A los manizaleños un favor, en época de fiestas, amor, compromiso y respeto; cuando hay licor se pierde el respeto, con moderación celebremos este nuevo año que inicia con toda la grandeza”.

Por otra parte, desde la administración municipal han señalado que a la fecha se tiene cuenta con recursos por valor de 8.300 millones de pesas, inversión que realiza la Alcaldía, el Instituto de Cultura y Turismo, además de los aliados y patrocinadores.

“La feria tendrá un costo similar a las ferias anteriores, que se podrá hacer el balance final 15 días después de la feria, los patrocinadores han ayudado de manera generosa para que podamos tener eventos más grandes, por ejemplo, la CHEC nos ha ayudado mucho con el Pregón de la Feria.

A la Licorera de Caldas un agradecimiento especial porque han entendido de manera generosa que el espacio reducido que va ha haber para patrocinadores, es para ponernos al servicio de nuestra gente. Es una feria que le dejará a la ciudad una derrame económico de 200.000 millones de pesos”.

Frente al tema de seguridad, ha indicado que se va a contar con una logística en la entrada de cada actividad, para realizar la solicitud del carné de vacunación contra la COVID-19 y verificando todos los protocolos, además de la medición de los aforos, que están aprobados en un 100% por el Ministerio de Salud; y la protección de los espacios establecidos, para lo que contarán con 3.000 unidades por parte de la Policía.

Le puede interesar:

Llegan 33.600 dosis de vacunas Sinovac a Caldas

Caldas reporta 20 casos de lesiones por quemaduras con pólvora

Entérese de todas las noticias de Manizales y Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.