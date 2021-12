Muertes por dengue no se solucionan con “tractoradas”: Dr. Henry Vergara

El reconocido médico pediatra, Henry Vergara Sagbini, lanzó fuerte críticas al Departamento Administrativo de Salud Distrital (Dadis) y al alcalde de Cartagena, ante el manejo que se le ha dado en la ciudad al tema del dengue.

“Ya van 16 niños muertos. El promedio que no era bueno de 3-4 niños al año, lo hemos triplicado la cantidad de contagios. Somos la ciudad del país con más casos de pacientes con dengue”, sostuvo Vergara Sagbini.

El pediatra agredo que “ocupamos uno de los sitiales negros a nivel mundial por el pésimo manejo que se le ha dado en los últimos años al tema del control de estas enfermedades, que siempre han existido pero que han hecho el agosto en todo el año y se están muriendo mucha gente inocente y aquí parece que no ocurriera nada”,

Vergara Sagbini señaló que lamenta las cifras presentadas por la mencionada patología, en la que sentenció que el principal problema de esta situación ha sido la falta de control ambiental par parte de la autoridad sanitaria de Cartagena.

El galeno fue directo y mando un mensaje al alcalde de Cartagena, William Day Chamat. “Aquí en la muerte de niños no se soluciona con “Tractoradas”, esto no se soluciona con tecnología, con rigurosidad, con honestidad de los recursos. Esto no es un juego, no es para estar haciendo monerías, esto no es para estar diciendo pendejadas, esto le quedó grande”, sentenció Vergara Sagbini.