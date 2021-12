Vacunar al mosquito: la propuesta del alcalde Dau para combatir el dengue

Ante el incremento de casos de dengue grave y fallecimientos de menores de edad, el alcalde de Cartagena, William Dau, anunció que hará un seguimiento estricto a la situación de esta patología en la ciudad. Por esta razón, el mandatario manifestó que se intensificarán algunas medidas como la fumigación, campañas de concientización para eliminar los criaderos del mosquito y jornadas de limpieza con las empresas de aseo.

El alcalde explicó que entre las propuestas a largo plazo para enfrentar el dengue en la capital de Bolívar se encuentra la “vacunación del mosquito”. Se trata de un acuerdo firmado con la embajada de Australia a través del Programa Mundial del Mosquito, iniciativa internacional y sin ánimo de lucro.

“Han desarrollado un método de control biológico, innovador y creativo que busca la erradicación o disminución del mosquito transmisor del dengue, zika o chikunguña. Esto es de cierto modo vacunar a los mosquitos para que una vez vacunados ya el mosquito no puede transmitir el dengue. ¿Cómo se vacuna al mosquito? Yo no soy científico, pero tengo entendido que son unos polvillos que van en el agua que van creando unas larvas y que se reproducen unos a otros y ya no pueden transmitir la enfermedad”, sostuvo el mandatario.

Dau aseguró que esta propuesta es novedosa y ya tiene experiencias exitosas en otras partes del mundo, incluso en algunas ciudades de Colombia.

“Esto es algo novedoso y debido a la experiencia exitosa este programa que ya se ha hecho en otras partes del mundo. Este programa ya ha tenido una experiencia exitosa en ciudades como Cali y algunas comunas de Medellín. Haremos una inversión para que esta tecnología se aplique aquí en Cartagena”, aseveró.