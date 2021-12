El testimonio del taxista que fue atracado en Barranquilla

Antonio Gómez desde el 2008 se levanta temprano a ganarse el pan de cada día manejando taxi.

Sin embargo, en la madrugada de este jueves jamás pensó que recoger en el sector de La Esmeralda a unos muchachos que, según él, se veían trabajadores, iba a resultar siendo una trampa para ser la nueva víctima de los atracadores en Barranquilla.

“Yo los recogí porque los vi con una ponchera y me dijeron que iban para el centro de Barranquilla, pero cuando íbamos por la carrera 13 con calle 84B me pusieron un cuchillo en la costilla”, señaló el conductor, quien agregó que “me agredieron con el arma blanca, me metieron varios ‘puntazos’, uno en la costilla, otro en el brazo y dos más en el hombro”.

Gómez contó que en ese momento vio a unos mototaxistas que estaban parqueados por ese sector y pidió ayuda.

“Los mototaxistas me auxiliaron y entre todos cogimos a los tipos (presuntos atracadores) y pudimos desarmarlos”, aseveró el conductor.

Luego de eso, la víctima del hurto fue atendida en un centro asistencial. “Uno de ellos se escapó con $200 mil. Ya puse la denuncia en la Fiscalía y ahora iré a Medicina Legal a continuar con el proceso”.

La Policía capturó a uno de los presuntos agresores identificado como Bleiner Ricaurte. Mientras que un menor de edad fue aprehendido.

En el hecho las autoridades también incautaron un arma de fuego artesanal, dos cartuchos calibre 38 y un arma blanca.