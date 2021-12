Desamparados en el barrio Aeropuerto de Cúcuta después del atentado

Tras una semana del trágico hecho que acabó con la vida de dos policías, la comunidad indica que ninguna autoridad se ha apersonado de las familias damnificadas.

Mauricio Sanabria es habitante del barrio Aeropuerto de Cúcuta, donde hace una semana se presentó el trágico hecho que acabó con la vida de dos funcionarios antiexplosivos de la Policía Nacional. Vive apenas a 400 metros frontales de lo ocurrido, y hoy, a una semana de estos actos, asegura que el panorama es desolador para las familias damnificadas.

“El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que enviaría 36 militares a resguardar la zona, sin embargo, una semana después, no pasa nadie por el lugar. Estamos a la deriva y nos sentimos inseguros, aquí hay niños que requieren de atención psicológica, pero ninguna autoridad ha venido a apersonarse del tema para hacer el censo de los vecinos que están afectados por los vidrios y techos rotos. Todo lo hemos ido resolviendo entre la misma comunidad de acuerdo a nuestras capacidades económicas”, comentó Sanabria a Caracol Radio.

Agregó que ha sido una experiencia muy dura y que aún conserva secuelas de los hechos.

“Aún a veces me duelen los oídos, siento que me zumba algo por dentro, una cosa es contarlo y otra muy distinta vivirlo. Recuerdo que me estaba bañando para irme al trabajo y mi papá estaba durmiendo en la habitación que da hacia donde se presentaron las explosiones, cuando sonó la primera solo escuchaba a lo lejos a mi papá que me llamaba y yo en el baño no podía reaccionar. Sentía que caían cosas a los techos. Afortunadamente el día anterior mi esposa se había ido con mi hija de un año a casa de mis suegros y a mi padre tampoco le pasó nada. Creo que somos bendecidos en ese sentido”, dijo.

De acuerdo a Jesús Geovanny Ortiz, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Aeropuerto, hay una sensación continua de inseguridad y debido a las desatenciones por parte de las autoridades, la desconfianza aumenta hacia los cuadrantes de la Policía en ese sector.

“Los vecinos me preguntan que a quién le corresponde, pero ni la Alcaldía, ni la Policía, ni nadie nos han respondido por los daños ocasionados a las viviendas. Pensamos que sí se debe aumentar el pie de fuerza como lo anunció el Gobierno Nacional, pero la comunidad quiere que se cambie del cuerpo de Policía del CAI del barrio Aeropuerto, sin embargo, desconozco las razones. Solo sé que no se sienten respaldados por la Policía”, comentó.

Indicó que diversos líderes le han solicitado a la secretaría de Gobierno Municipal que haga el cambio de estos cuerpos policiales cada seis meses para responder a las solicitudes de la comunidad.

Lea además: Descubren explosivos cerca al Puente Mariano Ospina de El Zulia

También han solicitado que se aumente el cuadrante para mejorar las condiciones de las familias y evitar que se presenten situaciones similares.