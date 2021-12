Bolívar campeón del Nacional Mayores de Surf realizado en Cartagena

Imponentes en sus tablas, así estuvieron los diferentes surfistas de Bolívar durante los dos días de competencia en el Nacional de Mayores de Surf, que se realizó en las playas de Las Velas, en el sector el Laguito y que en esta versión dejó al departamento de Bolívar campeón .

Los surfistas nacionales, que en total fueron 70, disfrutaron de este gran evento, aprovechando al máximo las olas que este espacio natural brindó no sólo en el Suramericano, sino también en el nacional de Surf, que este año recibió a los departamentos de Valle, Atlántico, Sucre, Córdoba, Chocó, Bogotá y Bolívar.

Margarita Conde, quien se llevó dos medallas de Oro, demostró por qué es la número uno en el ranking nacional; además, con este triunfo aseguró participación para un campeonato internacional.

“Feliz con todo el trabajo que he venido realizando y lo mejor es que se me han dado los resultados. Bueno hoy me encuentro en el ranking nacional como número uno y esto me da la opción de participar en un evento internacional, para ir posicionándome; seguiré trabajando para lograr mejores resultados” indicó Margarita Conde, Surfista de Bolívar.

Pablo Sánchez, fue otro de los destacados, quien con su medalla de Oro, en la categoría de Bodyboard, aportó al triunfo de Bolívar, en el nacional de Surf.

“Muy difícil la competencia, fue una final cerrada, se logró la medalla de Oro en los últimos 30 segundos de la competencia. Felicitar a la Federación de Astur por este torneo, al igual que a la Gobernación y al Iderbol, por este gran apoyo a esta nacional, fue un gran evento y de esta manera se cierra el año muy bien” explicó Pablo Sánchez, Surfista de Bolívar.

Bolívar logró el título de este Nacional de Surf, con 6 medallas de Oro, 3 de Plata y 2 de Bronce; así mismo con el final de este evento, la Federación Colombiana de Surf, concluye su calendario de actividades en este año 2021.