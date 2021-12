Perú se quedó con título del Suramericano de Surfing Infantil en Cartagena

Decididos y acompañados por unas excelentes olas, los surfistas de Perú, salieron desde muy temprano a marcar la diferencia en cada uno de sus turnos; su tranquilidad y las buenas maniobras sobre las tablas fueron determinantes para que se quedaran con el título de esta tercera versión del Suramericano Infantil, que se desarrolló en las playas de Las Velas, sector El Laguito en Cartagena.

Los surfistas de Colombia y Perú, brindaron un gran espectáculo, fue una final cerrada, llena de emociones y mucha adrenalina, que se definió con las últimas mangas, donde los peruanos sacaron provecho de las grandes olas y se llevaron los máximos honores.

“Estoy súper contenta con este título, me he encontrado con un excelente nivel de competencia, desde el inicio del torneo este era mi objetivo y lo logré. Intenté estar en la final del sub-16, pero no se pudo. Me voy feliz. Las olas fueron buenas y el campeonato estuvo muy bien organizado”. explicó Camila Sanday, surfista de Perú.

A pesar que no se pudo retener el título, el surf de Colombia mostró gran nivel con sus deportistas, Romeo Chávez, logró medalla de oro, en la categoría sub 14, con 12.70 puntos,

Kalih Piñeres, también se alzó con una de Oro, en sub 12, con 11.04 y ganó una de Plata, en la categoría sub 14, con 6.96 puntos, Francesca Arévalo, se quedó con la de Bronce, en sub 12, con 5.94 puntos.

Esta vez no pudimos ganar el título, este año estuvo bien reñido todo, con 50 puntos de diferencia, si alguno de los nuestros mejoraba un poco su actuación, hubiéramos logrado el título. Estoy contento con el nivel de los muchachos de Colombia, se debe reconocer que Perú y Argentina vinieron con sus mejores surfistas y compitieron bien. Varios de los nuestros participaron en categorías superiores, regalando años y eso también hay que decirlo. Tenemos una gran generación pensando en lo que viene”, indicó Jesús Kapote, técnico de Surf de Colombia.

En esta versión participaron 70 surfistas de 7 países como: de Panamá, Ecuador, Chile, Venezuela, Argentina, Perú y Colombia. La tabla general del Suramericano, dejó a Perú primero, con 8.033 puntos; en el segundo lugar estuvo Colombia, con 8.009 y tercero Venezuela, con 7.096.

Inicia Nacional Mayores de Surf

Las emociones de las tablas, continuarán en las playas de Las Velas, este sábado 18 y domingo 19 de Diciembre, con la realización del Nacional Mayores de Surf, que contará con la participación de Valle, Atlantico, Sucre, Córdoba, Chocó y Bolívar; serán 70 surfistas que estarán en acción y contarán con el apoyo de la Gobernación de Bolívar, a través de Iderbol.

“El calendario de este año 2021, lo cerramos con este nacional de mayores; ha sido muy productivo lo que a través de la Federación de Surf se ha logrado; quisimos aprovechar este Suramericano, la gran acogida que ha tenido y terminar con un nacional, donde estarán los mejores del país. Muy agradecido con el apoyo de la Gobernación e Iderbol, invitamos a todos a que se acerquen a las playas de Las Velas y disfruten de este gran evento de fin de año” manifestó Andrés Porras, Presidente de la Federación Colombiana de Surf.