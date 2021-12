“Ni justo, ni bueno”: propietarios exigen el pago de los arriendos

"Ni justo, ni bueno" dicen las pancartas de más de 60 arrendadores que hicieron un plantón en la Superintendencia de Sociedades, exigiendo que se les ofrezca una solución, pues desde que los supermercados Justo y Bueno solicitaron el proceso de reorganización empresarial, no han pagado los arriendos.

Caracol Radio, habló con Jaime Prado, uno de los propietarios, quien manifiesta que son, "1.300 personas las afectadas a quienes desde hace 8 meses no les pagan los arriendos. Son más o menos unos 104 mil millones de pesos los que nos están debiendo".

Recordemos que Justo y Bueno solicitó formalmente ser admitida por la Superintendencia de Sociedades a un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006. Esta ley busca la recuperación y preservación de empresas financieramente viables que atraviesan por situaciones coyunturales que les impiden el pago de sus obligaciones.

Desde entonces, la cadena de supermercados no ha hecho ningún acuerdo con los arrendadores quienes denuncian que se han visto afectados.

"Yo hice un préstamo de 120 millones para arreglarles el local a ellos, no he podido pagar ni intereses ni nada. Tampoco me entregan el local" expresó una de las propietarias a Caracol Radio.

Asimismo, Lucia, familiar de una de las afectadas asegura que "mi abuelita tiene 81 años y vive de este arriendo, ella paga su salud, su comida todo de ahí y no le han dado nada".

Los afectados le solicitan a la Superintendencia de Sociedades que intervenga, para poder llegar a un acuerdo que les permita solucionar el pago de los arriendos por parte de Justo y Bueno.