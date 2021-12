VIDEO: otra pelea entre alférez y ciudadano en Bucaramanga

Otro video captó cómo un ciudadano y un alférez de Tránsito de Bucaramanga se agreden mutuamente en la carrera 24 con calle 30.

Según el agente, Hugo Duarte, todo inició cuando un ciudadano hizo un giro prohibido, y casi ocasiona un accidente de tránsito con una motocicleta.

Al realizar el comparendo comenzaron los enfrentamientos, en donde se ve en la pieza audiovisual que hubo agresiones y golpes entre las dos partes.

Duarte le dijo a Caracol Radio, que el infractor le habría rapado la libreta de comparendos y la licencia de conducción.

"Se baja, me toma fotos, yo sigo escribiendo el comparendo, me rapa la libreta, la licencia y la tarjeta de propiedad, se monta al carro, me golpea la nariz con la puerta, yo comienzo a quitarle los papeles, yo trato de cubrirme, me machuca el dedo, yo le hice el reclamo".

El alférez señaló que, en el año, por lo menos 15 colegas han sido agredidos por los ciudadanos por falta de tolerancia.

El funcionario ya puso la denuncia en la Fiscalía y tiene incapacidad de cinco días por las laceraciones que surgieron en el enfrentamiento.