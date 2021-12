VIDEO: Persisten problemas para expedir pasaportes en Santander

Bucaramanga no es ajena a los problemas que existen en el resto del país para la expedición de pasaportes. Pese a que al finalizar la semana pasada se reportaba una mejora en la atención de personas, Caracol Radio ha conocido casos de personas que llevan semanas intentando sacar el documento.

Gerson Vera ha estado durante días intentando realizar el pago de la estampilla por la página, único medio autorizado, pero no ha sido posible, porque el botón no está habilitado.

"Hay citas claro que sí, pero no está funcionando el PSE y sin el pago no se puede sacar la cita. Nos hemos acercado a mirar si hay bancos u otras entidades habilitadas, pero no".

La Gobernación de Santander aún no da a conocer las alternativas que tienen las personas para realizar el pago y solicitar una cita.