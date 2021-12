Otra mujer denunció que fue maltratada por médico Antonio Figueredo

Otro relato estremecedor de maltrato físico y emocional es el de Erika Plata, una doctora que inició una relación sentimental en el 2013, con Antonio Figueredo, el médico reconocido en Bucaramanga por presuntamente, maltratar brutalmente a María Paula Pizarro, otra colega del gremio de salud.

Erika dijo que su relación comenzó a tornarse violenta cuando sospechó que el doctor Figueredoseguía casado a pesar de que él le aseguraba que no.

Plata se alejó poco a poco del doctor y tuvo que irse a trabajar a Bogotá. En julio del 2014, cuando fue a ingresar a su apartamento, Figueredo habría entrado violentamente al inmueble y ahí comenzó su sufrimiento que pensó, que nunca acabaría.

Según cuenta la víctima, comenzó a golpearla, arañarla, morderla, bajarle los pantalones y quitarle los interiores.

En ese momento, llamó y le comentó a sus papás todo lo que había pasado y puso una denuncia en la Fiscalía. También fue a una clínica donde fue atendida por los moretones que le había dejado el doctor santandereano.

“Julio 2014, me empujó, ingresó el apartamento, comenzóa golpear, me voy al piso, me mordió, me arañó,intentaba pararme, pero me golpeaba. Me daba puños en la parte posterior de la cabeza en la mandíbula,me intento bajarme los pantalones , la ropa interior,yo le di una patada y salí corriendo ala habitación, yo dije. No hay nada que hacer. Busque ayuda, golpeaba las paredes, gritaba que alguien me ayudara, me quedé quieta en el piso, en la madrugada, se fue . Yo salí a las 5 AM, salí a rotación de mi residencia, llamé a mis papás que vivían Bucaramanga, fui a denunciar a Fiscalía”.

Erika se conoció con Figueredo en el 2012 cuando estaba haciendo el rural, y en el 2013 comenzaron a mantener una relación amorosa; finalmente, en el 2014 luego de sufrir la brutal golpiza, pierde todo contacto con el presunto agresor.

Plata contó que la experiencia que vivió con Figueredo fue en el mismo cargo y edad que tiene actualmente María Paula Pizarro, quién destapó el escándalo de abusos y maltratos sistemáticos de este doctor.