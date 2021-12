Así será la edición 2022 del Hay Festival en Cartagena

La XVII edición del Hay Festival en Colombia que se celebrará durante más de una semana, entre el 20 y el 30 de enero, contará en esta oportunidad con inigualables actividades para todas las edades, presenciales y/o disponibles en streaming en directo o diferido en la web, en un gran encuentro cultural que iniciando 2022 llenará de conversaciones, talleres, conciertos y libros tres hermosas ciudades colombianas: Jericó, Medellín y Cartagena.

Se trata de un programa diseñado y pensado como respuesta a los ya casi dos años en los que el mundo cambió irrevocablemente, donde la vida en confinamiento y los efectos de la pandemia nos hicieron valorar más que nunca el contacto humano, las afinidades y el cuidado que las personas y las sociedades pueden generar para hacer del planeta un lugar habitable, y de nuestras vidas proyectos sostenibles y respetuosos con los demás. Serán diez días en los que imaginaremos nuevos mundos posibles, celebrando lo mejor de la literatura, la ciencia, el periodismo, la actualidad y la música, articulados en cuatro ejes temáticos transversales: emergencia climática, igualdad, democracia y bienestar.

Los asistentes podrán escoger acompañar la programación de manera presencial, adquiriendo sus boletas por anticipado en la página web y cumpliendo las medidas de bioseguridad vigentes (lavado de manos, uso de tapabocas y porte de su certificado de vacunación al acceder a cada sede), o seguir el festival en digital, y registrarse sin costo para las transmisiones hechas en línea. Así mismo, como todos los años, los estudiantes podrán acceder de manera gratuita a un cupo de boletas para actividades presenciales, mediante un formulario que encontrarán en www.hayfestival.com/cartagena.

Para el caso de la capital de Bolívar, el Hay Festival Cartagena de Indias contará con una serie de eventos, cuya temática ha sido agrupada en las siguientes disciplinas:

Literatura. La palabra escrita como protagonista del Hay Festival, con la participación entre otros, del autor mexicano más celebrado, Juan Villoro, con su nueva novela La tierra de la gran promesa; la autora del hermoso ensayo El infinito en un junco, aclamado por lectores de todo el mundo, Irene Vallejo (España), acompañará en diferentes actividades en Jericó, Medellín y Cartagena, incluyendo encuentros con bibliotecarios; Jonathan Franzen, el escritor norteamericano presentará en Cartagena su nueva novela Encrucijada; Raúl Zurita (Chile), uno de los poetas más célebres y provocadores de América Latina estará echando una mirada a su carrera y obra; el escritor nigeriano y Premio Nobel de Literatura (1986) Wole Soyinka presentará su nuevo libro Crónicas desde el país de la gente más feliz de la Tierra (2021); Yaa Gyasi, la aclamada escritora, nacida en Ghana y criada en Estados Unidos, hablará sobre crisis de identidad y diferencias culturales a través de su nueva obra Más allá de mi reino (2021); el escritor bogotano Juan Gabriel Vásquez conversará sobre su libro Volver la vista atrás ; Sergio Ramírez (Nicaragua) hablará sobre su novela Tongolele no sabía bailar: Camila Sosa Villada (Argentina) actriz y escritora argentina autora de la celebrada novela Las malas (2019) reflexionará sobre la escritura como espacio seguro para las autoras LGTBIQ+; el español Manuel Vilas con su novela Los besos (2020) desmitifica el amor romántico; Fernanda Trías (Uruguay) conversará junto al colombiano Mario Mendoza sobre las ucronías en la literatura; el gran cuentista y novelista Evelio Rosero (Colombia) presentará su última novela Casa de furia (2021); Carmen María Machado (Estados Unidos) autora del bestseller La casa de los sueños (2021) presenta su trabajo; Pilar Quintana (Colombia) hablará de Los abismos (2021), trabajo por el que ha sido merecedora del Premio Alfaguara de Novela; Felipe Restrepo Pombo (Colombia) explorará la sexualidad, el deseo y la soledad de las élites latinoamericanas tal como lo ha hecho en Ceremonia (2021); Piedad Bonnet (Colombia) juega con la autoficción simulada en El prestigio de la belleza,; Pablo Montoya (Colombia) nos contará sobre La sombra de Orión; Vanessa Londoño (Colombia) bajo el paraguas de Cuadernos hispanoamericanos, conversará sobre su celebrada novela El asedio animal (2021); el filólogo alemán Daniel Kehlmann presentará su más reciente entrega, Tyll; Leonardo Padura (Cuba) teorizando acerca del amor, la amistad, el exilio en Como polvo en el viento (2020); y dos autores europeos en conversación, Pierre Ducrozet (Francia) y José Luis Peixoto (Portugal), entre muchos otros.

Ciencia. En el Hay Festival, el diálogo sobre la actualidad en la ciencia sienta sus bases en la interdisciplinaridad. Por ello, estarán en nuestro espacio dialógico la bióloga colombiana, Brigitte Baptiste, que conversará con Aida Vasco (Colombia), micóloga, y con Mauricio Díazgranados sobre el maravilloso mundo de los hongos en Colombia y sus múltiples usos; el aclamado antropólogo, etnógrafo, escritor y fotógrafo Wade Davis y el islandés Andri Snaer Maggnason quienes, en su participación en la serie Imagina... emergencia climática, compartirán sus reflexiones acerca de cómo nos relacionamos con la naturaleza y el medioambiente y de qué forma podemos hacerlo apelando a una mayor sostenibilidad. En el ámbito de la medicina, participará también el galardonado catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Carlos López-Otín (España), autor de La Trilogía de la Vida.

Economía y pensamiento. En una aproximación a temáticas como la economía y el pensamiento hemos decidido estrenar las series Imagina Democracia e Imagina el Mundo, a través de las cuales se explorarán los temas que más nos afligen e interpelan como sociedad global tales como: la desigualdad, la pobreza, la urgente crisis social, la discriminación racial y/o de género o el futuro de las sociedades capitalistas. Para ello, hemos ideado una serie de charlas que contarán con grandes expertos en la materia. Tal es el caso del aclamado economista y académico francés Thomas Piketty, autor de El capital en el siglo XXI, o ¡Viva el socialismo!; Adela Cortina, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España y autora de Aporofobia, el rechazo al pobre o Ética cosmopolita: Una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia (2021). En una vertiente más académica estará Julia Cagé (Francia) quien cuestionará la democracia contemporánea proponiendo algunas de las alternativas a la financiación política con El precio de la democracia (2020); el aclamado escritor y filósofo alemán Wolfram Eilenberger autor de El fuego de la libertad (2021); la periodista y autora Reni Eddo Lodge (Reino Unido) autora de Por qué no hablo con gente blanca sobre raza, y la filósofa, escritora y activista, Djamila Ribeiro, primera brasileña en ser laureada en los BET Awards, el premio más importante de la comunidad negra estadounidense, conversan con Vanessa Rosales (Colombia), autora de Mujer incómoda (2021) y pensadora cartagenera cuyo trabajo está generando conversación y cambio, sobre el racismo, sus causas y soluciones. Yolanda Reyes (Colombia) presenta El reino de la posibilidad, un bello ensayo sobre el lenguaje y las emociones.

Artes y música. Exposición y conversación con los artistas a cargo de la muestra fotográfica Hijas del agua, donde Ruvén Afanador y Ana González Rojas rinden homenaje a los pueblos indígenas que han habitado Colombia desde hace más de 200 años. Daniel Brühl, director de cine y actor aclamado en todo el mundo, revisa su carrera y habla de su última película, La puerta de al lado, junto a Ricardo Chica. Vivek Shraya, una aclamada artista canadiense que representará la pieza Espectáculo, en la que combinará música, literatura, artes visuales, teatro e incluso el cine para abordar temas como la salud mental, lo queer o la inclusión social. De forma complementaria, la nota musical viene de la mano de Nidia Góngora, cantora tradicional, compositora, líder cultural y comunitaria, que actuará junto a La Mambanegra, una orquesta compuesta por nueve virtuosos músicos caleños que denominan su estilo breaksalsa. También se hablará sobre cómo narrar las historias de la región, a través de los ojos de escritores como Juan Cárdenas o Velia Vidal (Colombia) que están trabajando de la mano del Centro Santo Domingo del Museo Británico para construir narrativas más allá de la historiografía colonia. El festival se despedirá con un evento homenaje a la décima que celebra la riquísima tradición musical latinoamericana, caribe y colombiana.

Actualidad y periodismo. Conversando acerca de los retos de la actualidad política en un escenario global estarán: el reconocido escritor, periodista y autor del ensayo La revancha del poder Moisés Naim (Venezuela) quien compartirá su perspectiva sobre fenómenos globales como el populismo; el periodista de The New Yorker Patrick Radden Keefe (Estados Unidos) quien examinará las entrañas de la industria farmacéutica, tema central de su última novela El imperio del dolor o el consagrado escritor y periodista argentino Martín Caparrós, autor de Ñamérica, que analizará la corrupción y la desigualdad en el territorio latinoamericano. Anne Boyer (Estados Unidos) obtuvo en 2020 el Premio Pulitzer de no ficción por Desmorir, una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista. Sandra Borda (Colombia), profesora Asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, quien desde una postura filosófica reflexionará sobre de la función de la política con Cayetana Álvarez de Toledo (España); y la periodista colombiana María Jimena Duzán pondrá de manifiesto las profundas consecuencias de la violencia y los conflictos armados, reivindicando los procesos de paz a nivel mundial en conversación con Francisco de Roux (Colombia). Abordando la actualidad en el periodismo estarán el francés Jean François Fogel y los Danieles: Daniel Coronell, Daniel Samper Pizano y Daniel Samper Ospina junto a Ana Bejarano, apelando a la ética e independencia de prensa en la era de la desinformación. Por último, Katherine Gil directora y fundadora de la corporación Jóvenes Creadores del Chocó, junto a otras mujeres del Pacífico, compartirá su experiencia con Nidia Góngora, construyendo comunidad, cultura y conocimiento.

Programa digital. En el programa 100% digital contaremos con la historiadora y Premio Pulitzer de no ficción Anne Applebaum (Estados Unidos) quien, a través de la presentación de su último libro El ocaso de la democracia: La seducción del autoritarismo (2021), hará una reivindicación de los valores democráticos frente al auge del autoritarismo, el nacionalismo y la autocracia. Desde Francia intervendrá el gran escritor, editor, crítico literario y matemático Hervé Le Tellier, para acompañar a la audiencia en un recorrido a través de su exquisita carrera literaria. Desde el Reino Unido se conectará Carissa Véliz, profesora asociada del Instituto de Ética en Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford, para debatir cuestiones sobre el comercio de los datos, el algoritmo, la manipulación del comportamiento y su impacto en la salud de nuestras democracias. Desde la gran manzana, se conectará en directo Ibram X Kendi, uno de los historiadores y activistas antirracistas más importantes de la actualidad quien relatará la historia del racismo en Estados Unidos, investigación que ha plasmado en su más reciente libro Marcados al nacer (2021). Para cerrar la programación digital, desde Europa contaremos con el artista y pensador de origen chino Ai Weiwei (China) una de las principales figuras culturales de su generación, activista por los derechos humanos y ejemplo para la libertad de expresión.

Por último, como cada año, habrá una curaduría de eventos y talleres para los más jóvenes en el marco del Hay Festivalito que busca estimular la imaginación de las niñas y niños de Cartagena y localidades adyacentes, sin costo alguno. Durante el festival, los jóvenes se convertirán en reporteros por un día con la ayuda de la periodista Catalina Gómez Ángel (Colombia), aprenderán a hacer proyectos musicales de la mano del líder del grupo de salsa fusión La Mambanegra, Jacobo Vélez, editarán mini-fanzines con la artista Amalia Low (Estados Unidos) o escribirán pequeñas historias ficcionadas con la autora Raquel Martínez-Gómez (España). También, a través de los cuentos o novelas de escritoras colombianas como Valentina Toro, Manuela Molina y Mariángela Urbina, y la española Julia Barceló, reflexionarán acerca de cuestiones tan importantes como la diversidad, la autoestima o la gestión del miedo. Como colofón, podrán disfrutar del espectáculo de poesía del repentista Alexis Díaz Pimenta (Cuba), en el que podrán formar parte a través de sus intervenciones u ocurrencias.

La adquisición de boletas para eventos presenciales, con costo, o para registro gratuito a través de la transmisión digital, se puede hacer en la web del Hay Festival www.hayfestival.org/cartagena