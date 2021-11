Alcalde ad hoc pide seguridad para quienes recolectan firmas para revocatoria

El ministro de Justicia y alcalde ad hoc, pidió a la Policía de Cali garantías de seguridad a quienes recogen firmas para la revocatoria al mandato del alcalde Jorge Iván Ospina y que han denunciado amenazas

En Cali se conoció que hay amenazas contra quienes vienen recolectando firmas para la revocatoria del alcalde Jorge Iván Ospina. Ante esta situación el ministro de Justicia le hizo una solicitud a las autoridades de Cali.

Que se proteja a los integrantes del comité encargado de recolectar las firmas para la revocatoria, quienes según el ministro de Justicia y alcalde ad hoc Wilson Ruiz, vienen siendo amenazados.

Lea también:

Según el ministro las personas quienes realizan esta iniciativa son objeto de amenazas para que desistan de continuar con este propósito democrático. Por eso le ha pedido a la policía seguridad para los promotores de la revocatoria dijo el ministro Ruiz

“He recibido varias comunicaciones en las que se ponen en conocimiento las amenazas de que son objeto los líderes de los comités recolectores de firmas, instigándolos a que no continúen con este ejercicio democrático. Como alcalde ad hoc de la ciudad de Cali y para que se garantice la transparencia en el proceso de recolección de firmas hice la solicitud respetuosa a la Policía Metropolitana de Cali para que se brinden todas las garantías de seguridad con el fin de que estas personas, si desean puedan participar en este proceso, las dificultades que ha tenido el trámite de revocatoria deben ser atendidas como garantía de la libertad de expresión y permitir a los colombianos y en particular a los caleños ejercer el derecho a vivir en una democracia”

La iniciativa de revocatoria en contra del mandato del alcalde Jorge Iván Ospina surgió, según este comité, por el incumplimiento de su programa de Gobierno.