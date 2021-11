“Nos están estigmatizando”: comité No Más peajes Turbaco

Los miembros del Comité No Más Peajes fueron invitados al concejo municipal de Turbaco, a una sesión ordinaria y fueron escuchadas sus voces referente a varias situaciones que vienen viviendo en medio de la protesta.

“Existe una preocupación que ha sido manifestada abiertamente y es la forma en la que se vienen individualizando y persiguiendo las personas que son actoras principales en la protesta pacífica, como resultado de una estigmatización que hicieron los miembros de la concesión y fueron coadyuvados por el alcalde municipal, y los trataron de vándalos y que iban a destruir las casetas de los peajes, y esa situación nunca se ha presentado y lo que se ha visto es una manifestación pacífica donde las personas están reclamando sus derechos”, declaró en plenaria el concejal Juan Carlos Flórez.

Los participantes de la protesta han manifestado que han sido agredidos en varias oportunidades incluso por la fuerza pública, sin embargo, continúan en una lucha para que se respeten los derechos de los turbaqueros y el peaje sea eliminado.

“Habíamos concertado unas mesas de trabajo con la ANI, la Concesión, la alcaldía, el concejo y el movimiento aquí en las instalaciones del concejo, pero no se hizo porque la ANI y la Concesión insisten ahora en trasladar las reuniones a Cartagena, pero nosotros decimos que los debates tienen que darse en el territorio, en Turbaco. Y el presidente de la concesión Néstor Carvajal manifestó en medios de comunicación nacionales que el peaje de Turbaco ni se quita ni se corre, y nosotros lo que hemos dicho es que entonces tampoco se paga. Lo que estamos pidiendo es respeto para retomar las mesas técnicas y financieras”, dijo Fidian García, Capitán No Más Peajes.

La protesta en el peaje de Turbaco ya completa 84 días de estar instalada y 24 días de estar todo el día y toda la noche para que los ciudadanos no paguen peaje a ninguna hora. Respecto al alcalde Guillermo Torres y su gobierno, el comité manifestó que parece que le dio la espalda al pueblo pues no acude a los llamados de la ciudadanía, y sus funcionarios no asisten a las citaciones, enviando excusas poco creíbles.

“El alcalde inicialmente estaba muy activo en esta lucha, pero en un momento dado ha tomado la decisión de hacer caso omiso a las invitaciones y cuando asiste no realiza lo concertado con su equipo de trabajo; debiera ser más coherente con las situaciones que se están dando, la directora de Tránsito, manifiesta que está en unas capacitaciones del Simit, la cual se acabó el día de ayer y también que había apartado una cita médica pero no creemos que deban utilizar este tipo de excusas para hacerle el quite a estas situaciones que son tan importantes para el municipio”, finalizó el concejal Flórez.

Este jueves 25 de noviembre el Comité No Más Peajes realiza un recorrido de protesta que salió de Turbaco y llegará hasta la ciudad de Barranquilla, en todos los peajes instalados en el camino se realizará manifestación y se levantarán las talanqueras.