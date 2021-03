Tribunal de Arbitramento definirá si TIR de peajes de Cartagena se alcanzó

Este 25 de marzo se cumple un mes del acuerdo firmado entre la Concesión Vial de Cartagena y la Alcaldía de suspender el cobro de los peajes internos de Manga y Ceballos durante dos meses. En ese tiempo se trabajará articuladamente entre los gremios camionero, transportadores, Distrito, Defensoría del Pueblo y la Concesión para buscarle una solución a este tema.

Julio José Orozco, representante legal de la Concesión Vial, manifestó que el Tribunal de Arbitramento convocado a instancias de la Cámara de Comercio de Cartagena será el encargado de definir la legalidad y/o licitud del contrato y determinar si la Tasa Interna de Retorno (TIR) ha sido o no alcanzada por el Concesionario.

“Existe un juez natural del contrato que es el Tribunal de Arbitramento, ese es el escenario donde se dictará finalmente el derecho, si el contrato es licito o no es licito, si la Tasa Interna de Retorno se recuperó o no se recuperó o si las obras se hicieron o no se hicieron. Hemos sido insistentes que hay que respetar la administración de justicia”, explicó Orozco.

En una carta enviada a la Defensoría del Pueblo, el abogado manifestó que el mismo secretario de Interior, David Múnera Cavadía, sostuvo que la administración esperará que sea en dicho escenario en el que se dicte el derecho en cuanto a la legalidad y/o licitud del contrato.

Sobre el cumplimiento de la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Concesión Vial se mantiene en que esta no se ha cumplido. “Quien fue el interventor (Edurbe) y lo sigue siendo, lo ha venido certificando por años. Ahora bien, como la Alcaldía de Cartagena cree que no se ha cumplido la TIR porque malinterpretó un auto de trámite de la Contraloría, pues bienvenido el Tribunal de Arbitramento. Un árbitro lo escoge la Alcaldía, el otro la Concesión y el tercero por sorteo, ese escenario es el propicio para que se dicte la administración de justicia”, manifestó Julio José Orozco.

Según el abogado de la Concesión, la decisión de los árbitros del tribunal se conocería en un año y medio.