William Dau Se reunió con funcionarios de EE.UU. para defender la seguridad

El alcalde William Dau se reunió con dos funcionarias del gobierno de los Estados Unidos frente a la advertencia que ese país para no visitar algunos lugares de Cartagena.

“Hable específicamente con la jefe de servicios a ciudadanos americanos y su supervisora su jefe Quién es la cónsul general de los Estados Unidos para la República de Colombia. Cuándo sucedió este incidente al principio que los contactos en la Embajada Americana decían que no conocían está medida pero lo explicaban diciendo que la sección consular obraba de una manera independiente y esto es un asunto consular y que se trataba de información a la ciudadanía y los ciudadanos norteamericanos.”

El mandatario reconoció que algunos puntos de Cartagena son peligrosos y falta mayor seguridad.

“Hay veces que noticias en ciertos sitios resultan ser de alto impacto cómo le fue en esta ocasión no que no debemos leer más allá de eso ellos estaban es cumpliendo su obligación su deber de reportar a los ciudadanos que en su criterio debían abrirá no están diciendo no viajen a Colombia no viajen a Cartagena están diciendo abran el ojo en sitios donde ven que no hay mucho policía, abre el ojo no te vayas a los barrios populares al sur de la Ciudad.”

Por último se comprometió a mostrar al gobierno norteamericano todo el dispositivo de seguridad para la temporada.

“Me contaron que este es el resultado de los informes que reciben de su jefe de seguridad en la ciudad de Cartagena quién en constante en permanente comunicación con sus contrapartes aquí en la ciudad, entonces llegan a sus propias conclusiones y es lo que él recomienda.”