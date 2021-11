Nueva licitación es una alternativa: MinTIC sobre Centro Digitales

La Ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, sostuvo en Cartagena que aún no hay una decisión respecto al contrato de Centros Digitales y no descartó un nuevo proceso licitatorio.

Desde el Congreso Internacional de TIC ANDICOM, la titular de la cartera se refirió al polémico convenio, que entregará conectividad a los niños de zonas apartadas en Colombia, manifestando que aún los alcances de esta iniciativa se encuentran en revisión.

“El país necesita una respuesta seria y una respuesta seria no es una respuesta rápida, es una respuesta que esté indicando qué hacer en lo técnico en lo financiero y en lo jurídico y hasta que yo no tenga los datos, con exactitud, de que hay que hacer en esos tres frentes yo no voy a dar el paso”, expresó.

Valderrama dijo que por el momento se evalúan propuestas diferentes a la ETB, y que otra licitación también es una alternativa.