Restaurantes piden que los excluyan de pedir el carné de vacunación

En un 35% bajaron las ventas en los restaurantes de Santander, tras ponerse en marcha la exigencia el carné de vacunación COVID-19.

Esta situación le ha generado pérdidas económicas al gremio de la gastronomía y por eso por medio de una petición sentida, le solicitaron al Gobierno Nacional ser excluidos en la exigencia del documento para sus clientes.

Diana Tabares, presidente de Acodres Santander, indicó que pedir el carné ha implicado que quienes no lo tienen o lo dejaron, acudan a establecimientos en donde no se los piden.

Lea aquí:

"Las personas no pueden entrar a los restaurantes, tenemos un reporte de disminución de ventas del 35% y es algo que no veíamos venir. La gente se va para otro restaurante en donde no lo estén pidiendo", dijo Tabares.

La medida no ha sido bien recibida por parte del gremio de los restaurantes, pues aseguran que ha puesto límites al consumidor y esto genera pérdidas millonarias.