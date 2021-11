Indignación por secuestro de jóvenes consumidores en El Tarra

Revuelo ha causado en el Catatumbo un video que se ha hecho viral donde un grupo de las disidencias armadas con uno de sus comandantes anuncia el secuestro de siete jóvenes del municipio de El Tarra que están bajo su poder por ser consumidores de estupefacientes.

En el mismo esa guerrilla adoctrina sobre normas de comportamiento y justicia que aplica la organización en la región donde hace presencia en la zona norte del departamento y que se difunde a través de esa grabación.

Posteriormente esa misma organización ilegal obliga a los jóvenes secuestrados a enviar un mensaje de carácter público pidiendo perdón y haciendo un acto de contrición para enmendar sus errores en medio del repudio que provoca este hecho en las diferentes autoridades civiles, la iglesia y las organizaciones defensoras de derechos humanos.

En el video los jóvenes se identifican y exclaman "pido disculpas por fumar marihuana, estoy aquí por consumir de hierba, le pido disculpas a la comunidad de El Tarra por tantos errores que he cometido, espero nos den la oportunidad de regresar., nos apoyen para que nos acepten de nuevo, les damos gracias a las FARC que nos están ayudando a reivindicar "...entre otras expresiones.

Mientras tanto el defensor del pueblo en Norte de Santander Jaime Marthey expresó su rechazo al hecho, se sumó a las voces de indignación y señalo "repudiamos esta situación que no es permitirle, no es concebible, es la degradación más alta que hemos visto últimamente que esta no es la vía, hay instituciones legalmente constituidas en el Estado Colombiano para impartir justicia".

La situación causó estupor en las familias de los secuestrados, quienes anunciaron que promoverán acciones para traerlos de regreso a la libertad.

A esta hora, ninguna autoridad se ha pronunciado frente a este grave hecho en la región del Catatumbo