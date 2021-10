Siguen alborotados los ladrones en Armenia a plena luz del día

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio escuchamos el testimonio del hombre que fue víctima de hurto en la mañana de este martes al norte de Armenia.

El hecho se registró sobre las 9:30 de la mañana en la Calle 4 N con Carrera 13 sector Fundadores al norte de la capital del Quindío, cuando la víctima salía de uno de los edificios del sector cuando fue abordado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta le arrebatan a cadena de oro y huyen, pero se accidentan y caen, la víctima aprovecha, forcejea y recupera los elementos hurtados.

Y agrega en su relato "el delincuente me trato de agredir con arma blanca pero en la lucha por recuperar mis pertenencias por fortuna no me lesiona, pero finalmente huyen y dejan tirada la moto, ya con el CTI de la Fiscalía y la Sijín de la Policía adelantan las investigaciones para dar con los responsables.

Ancizar Téllez líder de la comuna 10 en Armenia manifestó su preocupación por la inseguridad en la zona norte de la ciudad por los constantes atracos, robos, hurtos y raponazos

Según la información de la Policía en los hechos otra persona ajena a la situación al parecer realizó unos disparos con arma traumática que no provocaron ningún hecho lamentable.